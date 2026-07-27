Итальянский фигурист Ригини о тренерской карьере Загитовой: она не научит

Итальянский фигурист Иван Ригини высказался в своих соцсетях о строительстве спортивного центра, который назовут в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявив, что у спортсменки не получится стать тренером.
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