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Американские СМИ назвали четырех возможных кандидатов на смену Зеленскому

Американские СМИ назвали четырех возможных кандидатов на смену Зеленскому

REUTERS/Alina Smutko Американский журнал Newsweek 12 октября предположил, кто может стать следующим президентом Украины.

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