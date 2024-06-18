В Харьков и его окрестности прибыла большая группа журналистов, в том числе иностранных, чтобы подготовить материалы, которые будут дискредитировать Вооружённые силы России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии