В Петербурге дебаркадер навалился на парусную яхту

Пострадавших нет Вечером, 16 ноября, в Приморском районе Петербурга дебаркадер с нефтью отшвартовался и нагромоздился на парусную яхту «Триумф», сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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