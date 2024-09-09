Мемы как оружие: новое веяние в политике США

Global Look Press/Ron Sachs - CNP for NY Post/Consolidated News Photos На днях американская разведка официально подтвердила: никаких вмешательств со стороны других государств, в том числе и России, в ход президентских выборов не зафиксировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии