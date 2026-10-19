20 октября в Российском фонде культуры (РФК) на Гоголевском бульваре состоится презентация исторического романа «Дело Гапона», работа над которым велась без малого десятилетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Музыка дана чело...
- Чудесная воодушев...
- В Саранске открыл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым