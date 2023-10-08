Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Виноградов
    но будет услуги как всегда всё платнымиЕщё нигде такой к...
  • Сергей Ипатов
    "На фоне этого регулятор решил с 10 августа и до конца текущего года остановить покупку валюты в рамках бюджетного пр...Есть ли дно у руб...
  • holms sherlok
    Французская компания Pernod Ricard в России не работает, значит и поставок не должно быть. Будет армянский коньяк чис...Власти Армении об...

Израильско-палестинская война. Второй день

ЦАХАЛ так и не смог выполнить обещания зачистить к ночи все захваченные противником территории. Зачистки идут, но в плен израильтянам попадают не профессиональные группы, которые осуществили вчерашний утренний прорыв (а потом захватив заложников ушли), а "газовская гопота" которая пришла "понасиловать и пограбить".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх