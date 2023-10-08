Израильско-палестинская война. Второй день

ЦАХАЛ так и не смог выполнить обещания зачистить к ночи все захваченные противником территории. Зачистки идут, но в плен израильтянам попадают не профессиональные группы, которые осуществили вчерашний утренний прорыв (а потом захватив заложников ушли), а "газовская гопота" которая пришла "понасиловать и пограбить".
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