«Питтсбург» выменял Гранлунда у «Нэшвилла» на выбор во 2-м раунде драфта и обменял Блюгера в «Вегас»

«Питтсбург» выменял Микаэля Гранлунда у «Нэшвилла» на пик 2-го раунда драфта НХЛ-2023. Также клуб обменял форварда Теодорса Блюгерса в «Вегас», получив выбор в 3-м раунде драфта-2024 и 22-летнего защитника Петера Дилибераторе, игравшего в АХЛ и ECHL в этом сезоне.