Задумывались ли вы, о каком времени рассказывают рецепты и статьи из «Книги о вкусной и здоровой пище»?Реальностью пищевой сферы в 1920-х годах был голод, реальность 1930-х годов — создание пищевой промышленности .
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