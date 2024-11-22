Какой ждать ответ на агрессивные действия НАТО. Что заявил Владимир Путин Юлия СоколоваРоссийское верховное командование, возглавляемое президентом Владимиром Путиным, сделало громкое заявление, адресованное как личному составу Вооружённых Сил, так и гражданам страны и мировому сообществу.
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