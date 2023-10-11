Insomniac рассказала о личных проблемах, с которыми столкнутся Питер и Майлз в Spid...

Insomniac рассказала о личных проблемах, с которыми столкнутся Питер и Майлз в Spider-Man 2До выхода долгожданной 2-й части Marvel’s Spider-Man осталось чуть меньше двух недель, и хотя герои в масках являются важной частью повествования, для студии Insomniac Games не менее важны и Питер с Майлзом.