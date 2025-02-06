Экс-полковник ВСУ Свитан: военкомов на Украине будут «выкашивать» из пулемётов

Возвращающиеся с линии боевого соприкосновения бойцы украинских формирований будут мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и дело может дойти даже до расстрелов их из пулемётов.
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