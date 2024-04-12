Дональд Трамп предлагает отказаться от защиты стран НАТО, которые сами не хотят тратиться на оборону

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность в случае своей победы на предстоящих президентских выборах отменить статью о коллективной защите для членов НАТО, которые тратят меньше 2% на оборону.
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