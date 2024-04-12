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Дональд Трамп предлагает отказаться от защиты стран НАТО, которые сами не хотят тратиться на оборону

Дональд Трамп предлагает отказаться от защиты стран НАТО, которые сами не хотят тратиться на оборону

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность в случае своей победы на предстоящих президентских выборах отменить статью о коллективной защите для членов НАТО, которые тратят меньше 2% на оборону.

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