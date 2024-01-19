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Госдума потребует от Франции объяснений из‑за наемников на Украине

Госдума потребует от Франции объяснений из‑за наемников на Украине

РИАМО - 19 янв. Депутаты Госдумы обратятся к Национальному собранию Французской Республики за разъяснениями по поводу выявления наемников данной страны в зоне украинского конфликта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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