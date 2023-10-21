В Новом Уренгое 1500 жителей города пришли на субботник в Арктический лицей

В Арктическом лицее в Новом Уренгое прошел масштабный общегородской субботник. В подготовке самой большой школы на Ямале к открытию участвовали около 1,5 тысячи горожан, сообщил в соцсетях глава газовой столицы Андрей Воронов.
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