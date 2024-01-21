Росавиация: пропавший в Афганистане самолёт Falcon зарегистрирован в России

Об этом ведомство написало в Telegram.«Перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии