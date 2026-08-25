Двое погибших и пожары: ВСУ вновь ударили по Краснодарскому краю

Ночью 25 августа Краснодарский край вновь подвергся удару со стороны украинских боевиков. В Северском районе обломки БПЛА упали на территорию ж/д станции Афипская, погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил в своем канале в MAX глава региона Вениамин Кондратьев.
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