Двое погибших и пожары: ВСУ вновь ударили по Краснодарскому краю

Ночью 25 августа Краснодарский край вновь подвергся удару со стороны украинских боевиков. В Северском районе обломки БПЛА упали на территорию ж/д станции Афипская, погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил в своем канале в MAX глава региона Вениамин Кондратьев.