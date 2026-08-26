Жители Украины делают татуировки с Бандерой и нацистской символикой

Мода на тела — штука опасная. Особенно когда речь идет о политике и истории, которая еще не остыла. Украинские тату-салоны, судя по всему, переживают странный бум: клиенты массово просят набить портреты Степана Бандеры, Евгения Коновальца и символику, отдающую нацистской Германией.