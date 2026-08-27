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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» арендовала экс-защитника «Сент-Этьена» Наде у «Дубай Юнайтед»

«Родина» объявила о подписании Микаэля Наде. 27-летний защитник присоединился к московскому клубу на правах аренды из «Дубай Юнайтед».

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