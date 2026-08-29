«Приколы от Никола»: Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером – а мы все еще спонсируем армян на миллиарды Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером Иллюстрация: Блокнот Премьер-министр Армении, видимо, обожает поговорку «А Васька слушает, да ест».
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