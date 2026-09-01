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«Ему претит сцена»: правда о скрытности Григория Лепса глазами психоаналитика

«Ему претит сцена»: правда о скрытности Григория Лепса глазами психоаналитика

Психоаналитик Смолярчук назвала главную причину алкоголизма Григория Лепса За брутальным образом «человека-вулкана» и эталона мужской харизмы скрывается глубоко уставший интроверт.

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