В Рязани за неделю более 400 пациентов обратилось в травмпункт БСМП

Чаще всего граждане обращались к медикам с ушибами - 188 случаев. 89 человек обратились за помощью с переломами, 87 с растяжениями и 80 с ранами.
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