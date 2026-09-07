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62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

В Рязани за неделю более 400 пациентов обратилось в травмпункт БСМП

В Рязани за неделю более 400 пациентов обратилось в травмпункт БСМП

Чаще всего граждане обращались к медикам с ушибами - 188 случаев. 89 человек обратились за помощью с переломами, 87 с растяжениями и 80 с ранами.

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