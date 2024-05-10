Представляет ли Путин степень расчистки или кое-что о классификации "ждунов"?

ВераВерная

Настоящих государственников, болеющих всем сердцем за Россию, в башнях кремлёвских нет! Копни любого - и двойное гражданство вылезет, а то и более, и дети, живущие за границей, и движимое и недвижимое, нажитое непосильным трудом, которое человеку и за пять жизней не заработать. Процесс так запущен уже, что смену элит одним махом не провести. ВВП конечно прекрасно представляет степень зачистки, да вот мы, скорее всего, этого не заметим. Безусловно, будут замены, кто-то уйдёт, кто-то придёт, но кардинальных перемен не будет. А жаль...очень бы хотелось.