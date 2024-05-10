ПРОСТО О СЛОЖНОМ Не могу назвать себя большим поклонником программ Владимира Соловьева на ТВ. Большинство принимающих там участие экспертов обычно довольно интересны в своих суждениях, но время выхода в эфир настолько позднее, а дел на следующий день так много, что смотреть в прямом эфире эту программу получается довольно редко.
Представляет ли Путин степень расчистки или кое-что о классификации "ждунов"?
Комментарии
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ВераВерная
Настоящих государственников, болеющих всем сердцем за Россию, в башнях кремлёвских нет! Копни любого - и двойное гражданство вылезет, а то и более, и дети, живущие за границей, и движимое и недвижимое, нажитое непосильным трудом, которое человеку и за пять жизней не заработать. Процесс так запущен уже, что смену элит одним махом не провести. ВВП конечно прекрасно представляет степень зачистки, да вот мы, скорее всего, этого не заметим. Безусловно, будут замены, кто-то уйдёт, кто-то придёт, но кардинальных перемен не будет. А жаль...очень бы хотелось.
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Ну Жуков ладно, а чем то Пушков не угодил? Статья заказная.
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1 час.
ЛИ
Лариса Ивановп
Всё будет по старому,ничего не поменяется.
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8 мин.
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