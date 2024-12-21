Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.
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Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.
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