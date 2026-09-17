Следствие предъявило новое обвинение летчику Шиманскому из Украины

Украинскому пилоту Дмитрию Шиманскому, осужденному на 26 лет за попытку атаковать русский завод, предъявлено новое обвинение за участие в ОПГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- E Депутат ответила ...
- В Архангельской о...
- МС Лишние строки в к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым