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Царьград

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Следствие предъявило новое обвинение летчику Шиманскому из Украины

Следствие предъявило новое обвинение летчику Шиманскому из Украины

Украинскому пилоту Дмитрию Шиманскому, осужденному на 26 лет за попытку атаковать русский завод, предъявлено новое обвинение за участие в ОПГ.

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