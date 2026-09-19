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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец UFC Аллен подрезал на дороге Бетербиева. Артур отметил зал бойца и написал: «Ты испортил мне настроение. Но теперь я знаю, где тебя найти, и мне гораздо лучше»

Боец UFC Арнольд Аллен подрезал на дороге Артура Бетербиева . Позже они пообщались в твиттере. «Уверен, что сегодня подрезал Артура Бетербиева на дороге, он выглядел не в восторге.

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