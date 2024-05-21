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Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в РФ

Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в РФ

Global Look Press via ZUMA Press / Ana Fernandez Запрет на ношение никабов в РФ – традиционного женского головного убора с узкой прорезью для глаз, который закрывает лицо, – способен способствовать росту конфликтов на религиозной почве.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Этот муфтий экстремист! В Узбекистане уже давно запретили и даже платочников сразу полиция ставит на учёт, приняли запрет и Таджикистан! В Казахстане таких заказанных очень мало и то только на юге может- быть, в Киргизии аналагично! А в России, значит надо разрешить и продолжать мозги мусульманским женщинам промывать! Женщины у них и без этого бесправные! Присмотреть надо за такими муфтиями!!!
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15 час.
ДГ
Дмитрий Гурин
Муфтий видимо уже сильно подзабыл каноны Ислама. Даже в Аравии их ношение не требуется, женщины носят &quot;открытый&quot; хиджаб, это вполне соответствует канонам. Пора обратно в медресе. Ношение  никаба очень хороший способ для выполнения противоправных действий и тер. актов.
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10 час.

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