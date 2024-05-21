Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в РФ

ТН

Татьяна Новикова

Этот муфтий экстремист! В Узбекистане уже давно запретили и даже платочников сразу полиция ставит на учёт, приняли запрет и Таджикистан! В Казахстане таких заказанных очень мало и то только на юге может- быть, в Киргизии аналагично! А в России, значит надо разрешить и продолжать мозги мусульманским женщинам промывать! Женщины у них и без этого бесправные! Присмотреть надо за такими муфтиями!!!