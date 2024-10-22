В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции своевременно заметили неисправность на автомобиле начинающего водителя и помогли устранить ее

Старший инспектор отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Мариинско-Посадский» старший лейтенант полиции Алексей Краснов, дежуривший на трассе, обратил внимание на сильную вибрацию колеса проезжавшей мимо «Тойоты» и попросил девушку-водителя остановиться.
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