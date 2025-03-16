Овечкин обошел Гретцки по количеству шайб, заброшенных в марте

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за один календарный месяц, сообщается на сайте НХЛ.
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