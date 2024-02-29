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Штаб: недопуск Трампа к праймериз в Иллинойсе противоречит конституции

Штаб: недопуск Трампа к праймериз в Иллинойсе противоречит конституции

В предвыборном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что решение судьи в американском штате Иллинойс не допускать Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов на должность главы государства противоречит конституции.

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