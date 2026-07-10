Летний суп "Холодник"

Холодни́к — холодный летний овощной суп из свёклы, щавеля или их комбинации, под таким названием известен в белорусской, польской и русской кухнях, в литовской и украинской — как «холодный борщ», а в латышской — как «холодный суп» (латыш.
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