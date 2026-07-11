Политика как он...
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Политика как она есть

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Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который накануне анонсировал поездку в Киев, чтобы попытаться возобновить мирный диалог, призвал украинское руководство пойти на договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите в Анкоридже.

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