Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Политика как она есть

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который накануне анонсировал поездку в Киев, чтобы попытаться возобновить мирный диалог, призвал украинское руководство пойти на договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите в Анкоридже.