Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который накануне анонсировал поездку в Киев, чтобы попытаться возобновить мирный диалог, призвал украинское руководство пойти на договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите в Анкоридже.
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