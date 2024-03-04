Робот-гуманоид Unitree Robotics H1 установил рекорд скорости, станцевал и походил по лестницеКитайская компания Unitree Robotics опубликовала видеоролик с описанием способностей её дебютного робота-гуманоида H1, который в том числе может передвигаться по плоской поверхности со скоростью 3,3 м/с.
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