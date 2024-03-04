НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Робот-гуманоид Unitree Robotics H1 установил рекорд скорости, станцевал и походил по ...

Робот-гуманоид Unitree Robotics H1 установил рекорд скорости, станцевал и походил по ...

Робот-гуманоид Unitree Robotics H1 установил рекорд скорости, станцевал и походил по лестницеКитайская компания Unitree Robotics опубликовала видеоролик с описанием способностей её дебютного робота-гуманоида H1, который в том числе может передвигаться по плоской поверхности со скоростью 3,3 м/с.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх