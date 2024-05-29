Минфин планирует ввести акциз на медицинский спирт

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Минфин РФ представил в правительство законопроект, который предлагает признать подакцизными товарами медицинский спирт, а также некоторые спиртосодержащие лекарства, никотиновое сырье и бестабачные никотиносодержащие смеси для нагревания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии