В Перми следователями СК России расследуется уголовное дело в отношении 17 участников преступного сообщества, созданного с целью организации незаконной миграции

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю в отношении 17 человек возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп.
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