Американцы оснащают истребители F-15 дальнобойными противокорабельными ракетами LRASM США провели летное испытание противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM).
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Американцы оснащают истребители F-15 дальнобойными противокорабельными ракетами LRASM США провели летное испытание противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM).
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