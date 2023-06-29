Матвей Мичков: «Я хотел оказаться в «Филадельфии». С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма»

«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ. 18-летний россиянин назывался одним из главных фаворитов драфта, но за последний год упал в рейтингах.
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