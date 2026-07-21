Перри о возвращении в «Лос-Анджелес»: «Моя семья влюбилась в этот город. Холланд собирает команду под серьезные задачи»

Форвард « Лос-Анджелеса » Кори Перри высказался о своем возвращении в клуб. 1 июля 41-летний канадец заключил с «Кингс» соглашение на один сезон с зарплатой 1 миллион долларов (плюс бонусы за достижения до 500 тысяч).