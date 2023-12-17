Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлен самый мощный Mercedes-AMG SL, Genesis показал обновлённый G80, Cadillac рассекретил электрокроссовер Vistiq, Porsche рассекретила салон нового Macan, а Terren поднялся на рекордную для электрокаров высоту.