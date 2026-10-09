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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливер Бермэн: «Хаас» проведет в практике очень важный тест, чтобы определить направление для дальнейшего развития»

Пилот « Хааса » отметил, что команда готовится к экспериментам с настройками в рамках гоночного уик-энда в Сингапуре , который пройдет в формате со спринтом.

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