Лантратова сообщила о прямой связи с командой Мелании Трамп по ситуации в Алёшках

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала первую леди США подключиться к решению гуманитарной катастрофы в Алешках.
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