Кукурелья сдержал обещание, данное перед ЧМ-2026, и набил татуировку де ла Фуэнте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья выполнил обещание, которое дал перед финалом ЧМ-2026. Футболист опубликовал фото татуировки с лицом главного тренера «красной фурии» Луиса де ла Фуэнте на своей странице в социальной сети.
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