RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Кукурелья сдержал обещание, данное перед ЧМ-2026, и набил татуировку де ла Фуэнте

Кукурелья сдержал обещание, данное перед ЧМ-2026, и набил татуировку де ла Фуэнте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья выполнил обещание, которое дал перед финалом ЧМ-2026. Футболист опубликовал фото татуировки с лицом главного тренера «красной фурии» Луиса де ла Фуэнте на своей странице в социальной сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии