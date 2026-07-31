В Смоленской области создателя нелегальной мечети лишили гражданства РФ

Местные власти уточнили, что ещё совершил теперь уже экс-житель смоленского райцентра Переехавшего в Смоленскую область уроженца Таджикистана Алишера Чамидова, который создал на улице Московской в Вязьме незарегистрированный молельный дом для мусульман, лишили российского гражданства - за это и другие серьёзные нарушения.
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