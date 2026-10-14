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Падение напряжения — почему нельзя использовать длинный удлинитель для сварки

Падение напряжения — почему нельзя использовать длинный удлинитель для сварки

Сварочный инвертор — это компактный, мощный и относительно недорогой аппарат, который стал основным инструментом для домашних мастеров и профессионалов.

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