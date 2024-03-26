Глава СБУ намекнул на причастность к убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы

Глава СБУ Василий Малюк намекнул на то, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.