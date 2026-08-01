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Closed Borders Killing Western Union, Earnings Call Transcripts Reveal

Closed Borders Killing Western Union, Earnings Call Transcripts Reveal

Closed Borders Killing Western Union, Earnings Call Transcripts Reveal Western Union CFO Matt Cagwin quietly acknowledged in yesterday’s earnings call that fewer border crossings under the Trump admin are chipping away at the remittance behemoth’s profits: “New migration is the lifeline of our retail business.

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