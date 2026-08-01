Closed Borders Killing Western Union, Earnings Call Transcripts Reveal Western Union CFO Matt Cagwin quietly acknowledged in yesterday’s earnings call that fewer border crossings under the Trump admin are chipping away at the remittance behemoth’s profits: “New migration is the lifeline of our retail business.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии