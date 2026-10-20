© Geert Vanden Wijngaert/APОбсуждение трехстороннего саммита России, США и Китая по урегулированию международных вопросов, в том числе ситуации на Украине, «унизило» Европу, поэтому Брюссель намерен предложить Москве свои варианты решения конфликта.