© Geert Vanden Wijngaert/APОбсуждение трехстороннего саммита России, США и Китая по урегулированию международных вопросов, в том числе ситуации на Украине, «унизило» Европу, поэтому Брюссель намерен предложить Москве свои варианты решения конфликта.
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