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Врач Кутушов рассказал, что березовый сок повышает мужское либидо

Врач Кутушов рассказал, что березовый сок повышает мужское либидо

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о пользе березового сока. Об этом сообщает «Доктор Питер». Специалист отмечает, что березовый сок, богатый витаминами и минералами, является одним из самых полезных природных напитков.

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