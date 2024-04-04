Врач Кутушов рассказал, что березовый сок повышает мужское либидо

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о пользе березового сока. Об этом сообщает «Доктор Питер». Специалист отмечает, что березовый сок, богатый витаминами и минералами, является одним из самых полезных природных напитков.
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