В 2027 году выживание компаний будет зависеть не от размера автопарка, а от эффективности их бизнес-модели — долю рынка заберут игроки со здоровой структурой капитала, правильной налоговой моделью, низкой себестоимостью километра и закупочной силой.
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