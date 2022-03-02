К 8 Марта в Приморье увеличат количество вагонов в электричках

К 8 Марта в Приморье увеличат количество вагонов в электричках

В Приморье в преддверие роста пассажиропотока в праздничные дни на основных пригородных направлениях увеличивает составность вагонов электричек.

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